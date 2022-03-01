İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Meb'as bayramı münasebetiyle bugün canlı yayında İran milletine sesleniş konuşması yaptı.

Ayetullah Hamanei, Meb'as bayramını İran halkına, tüm İslam Ümmetine ve dünyanın tüm özgür insanlarına tebrik etti.

İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “Bi’satın amacı temizlemektir. Bi’sat, mümkün olmayanı mümkün kılmaktır” dedi.

Ayetullah Hamanei, Bi’satın tarihi deneyimi hala mümkün olduğunu belirterek, “İslam Devrimi bu deneyimin bir örneğidir. Birçok insanın inancının aksine, peygamberlik hareketinin doruk noktası bir hükümetin kurulmasıydı. İslam ve din devletten ayrılamaz” ifadesini kullandı.

Batı medeniyetinin özelliklerine değinen Ayetullah Hamanei, “İslam öncesi dönemin pek çok ahlaki kusuru bugün sözde Batı uygarlığı dünyasında örgütlü, daha geniş ve daha yoğun bir şekilde görülmektedir. Peygamber cehalete karşı mücadele etti. Batı medeniyetinin temeli açgözlülük ve paradır ve ahlak ve maneviyat para ile ölçülür. Batı medeniyetinde siyaset ve hüküm sürmek ayrımcılığa hizmet eder ve bilim ve teknoloji insanları öldürmeye hizmet eder” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, modern cehalete atıfta bulunarak, “ABD, modern cehaletinin açık ve eksiksiz bir örneğidir. ABD, içinde kötü ahlakın yayıldığı ve ayrımcılığın arttığı bir rejimdir. ABD’de soğuk ve sıcakların arttığında birçok insan bu ülkede hayatını kaybeder. ABD rejimi kriz yaratan ve kriz içinde yaşayan bir rejimdir ve dünyadaki krizlerden besleniyor. ABD bir mafya rejimidir” dedi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

“ABD’nin kontrolü mafyaların elinde. Bu rejim, dünyanın bazı yerlerinde kriz merkezi oluştumaya ihtiyaç duymaktadır. Bir kriz yaratmazlarsa, silah fabrikaları çıkarlarına hizmet edemez ve bugün Ukrayna, ABD’nin kriz yaratan politikasının kurbanıdır” diye kaydetti.

Ayetullah Hamanei, “Biz Ukrayna'da savaşın sona ermesinden yanayız ve savaşın orada bitmesini istiyoruz. Krizlerin çözümü ancak onların kaynağı bilinirse çözülür. Ukrayna'daki kriz ABD ve Batı'nın politikalarından kaynaklanmakta. Bunlar bilinmeli ve buna göre hareket edilmelidir” dedi.