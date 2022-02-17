Ayetullah Hamanei'den nükleer anlaşma ile ilgili önemli açıklama

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, Tebriz halkının 18 Şubat 1978’de Şah rejimine karşı gerçekleştirdiği tarihi ayaklanmanın 44. yıl dönümü münasebetiyle canlı yayında konuştu.

Tebriz halkına hitap eden Ayetullah Hamanei, Azerbaycan halkının Şah rejimine karşı mücadelde büyük rol oynadığını belirterek, "İslam İnkılabı, silah, siyasi oyun ve particilik ile değil halkın varlığıyla zafere ulaştı." dedi.

İslam Devrimi Lideri, sözlerine şöyle devam etti:

"Azerbaycan çeşitli olaylar atlattı ve bu bölge üç-dört asırdan beri milli birliğin ve direnişin itici gücü olmuştur. Azerbaycan'ın en büyük avantajlarından biri, Ehl-i Beyt bayrağının her zaman Azerbaycan halkının elinde olmasıdır."

İran Nükeer Programı

Nükleer enerjinin ülke için önemli bir ihtiyaç olduğunu anlatan Ayetullah Hamanei, “Düşmanın barışçıl olduğunu bildiği halde nükleer programımız konusunda neler yaptığını görüyorsunuz. Onlar İran milletinin bu alanda büyük ilerleme kaydetmesini istemiyor. Biz nükleer enerjinin barışçıl kullanımını istiyoruz. Er ya da geç barışçıl nükleer enerjiye çok ihtiyacımız olacak ve bugün harekete geçmezsek yarın çok geç olabilir.” ifadesini kullandı.

Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)

Devrim Lideri, İran ile yapılan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma hakkında, "Bu anlaşma konusunda daha sonra sorun yaratmayacak hususları değerlendirmemiz gerektiğiğini vurguladım, ancak bu hususlardan bazıları göz ardı edildi ve gördüğümüz mevcut sorunlar ortaya çıktı. Aslında 2015 ve 2016'da bu konulara itirazımı dile getirip onları dikkate almamız gerektiğini ifade ettim." açıklamasında bulundu.

'Düşman Devrim Muhafızları'na çamur atıyor'

Düşmanın ekonomik baskı ve kara kampanyaya başvurduğuna dikkati çeken Ayetullah Hamanei, “Düşman, ekonomik baskı ve iftira atmakla insanları sistemden koparmak istiyor. Devrim Muhafızları'na çamur atılıyor, çünkü Devrim Muhafızları İslam Devrimi’nin ilerlemesinde etkin rolü var.” diye konuştu.