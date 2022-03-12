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12 Mar 2022 16:42

Ayetullah Hamanei'den Avrupa'daki Müslüman öğrencilere mesaj

Ayetullah Hamanei'den Avrupa'daki Müslüman öğrencilere mesaj

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Avrupa'daki Üniversite Öğrencileri İslam Dernekleri Birliği'ne mesaj gönderdi.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Avrupa'daki Üniversite Öğrencileri İslam Dernekleri Birliği'ne mesaj gönderdi.

Ayetullah Hamanei'nin kaleme aldığı mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Bugünlerde yaşanan siyasi ve askeri gelişmeler, beklenen tarihi dönüşün bir parçasını oluşturmaktadır. Bu süreçte büyük ulusumuzun seçkinleri ve elitlerinin üzerine özel sorumluluklar düşüyor. Cepheleri doğru tespit edip uygun bir tutum sergilemek ve kısa vadeli sorumluluk ile hak cephesi lehine rol oynamaya hazır olmak onların (elitler) orta vadeli görevleridir.

Aziz gençler, mübarek İslam adını taşıyan derneklerde her iki bölümde de parlayabilir ve umut aşılayabilirsiniz."

News Code 1901001
https://tr.mehrnews.com/news/1901001/

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