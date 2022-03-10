Yaptırımlardan korunmak için ABD’ye buyun eğmek büyük bir hatadır

İslam Devrimi Lideri Auetullah Seyyid Ali Hamanei, İran Uzmanlar Meclisi 5. dönem, 9. oturumunun ardınan bugün uzmanlar meclisi üyelerini kabul etti.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei bu görüşmede yaptığı konuşmada, sistemin gücünün ulusal güce yol açacağını belirterek, “Ulusal güç, tüm ülkeleri için önemlidir ve tüm milletler, bağımsızlık, gurur, hayati kaynakları kendi özgür iradesiyle kullanmak ve başkalarının talepleri karşısında direnmek istiyorsa güçlü olmalıdır. Aksi takdirde zayıflık, aşağılanma ve korku içinde olacaktır” dedi.

Ulusal gücün kollarının diğer kolun uğruna kesilmemesi gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamanei, “Eğer ulusal gücün kesmek isteyenlere izin verilseydi, bugün İran büyük tehlikeyle karşı karşıya kalacaktı” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei, yaptırımlardan korunmak için ABD’ye buyun eğmeyi büyük bir ‘hata’ ve siyasi güce büyük bir ‘darbe’ olarak nitelendirdi.