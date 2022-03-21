Ülke ekonomisinin büyümesi için bilgi tabanlı ekonomiye doğru ilerlemeliyiz

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, yeni yılın başlangıcı olarak kabul edilen Nevruz Bayramı münasebetiyle bugün canlı yayında bir konuşma yaptı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei yaptığı konuşmada ekonomi konusuna değinerek, “Ekonomi konusunu yılın ilk gününde gündeme getirmemizin nedeni, ekonominin öneminden dolayıdır. Ekonomide adalet olursa tüm ilerleme alanları aktif olacaktır” dedi.

Ayetullah Hamanei, “Son 10 yılda bir dizi ekonomik zorlukla karşı karşıyayız. Bu sorunlarda kurtulmamız ve insanlar için barış yaratmamız gerekiyor” ifadesini kullandı.

Ekonomide asıl meselenin milli üretim olduğunu belirten Ayetullah Hamanei, “Hükümetler ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar ancak ekonomi konusu ülkenin üst düzey yöneticilerinin asıl meselesidir” ifadelerinde bulundu.

Ayetullah Hamanei, ülke ekonomisinin büyümesi için kararlılıkla bilgi tabanlı ekonomiye doğru ilerlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “Ekonominin temeli bilgiye dayanırsa, üretim maliyetleri düşecek, verimlilik ve ürün kalitesi artacak ve ürünler daha rekabetçi hale gelecektir” diye kaydetti.

Ayetullah Hamanei konuşmasının devamında tarım sektörüne dikkat çekerek, “Ne yazık ki tarım sektörümüz bilgi tabanlı olmaktan uzak; Bu sektörde bilgiye dayalı şirketler geliştirirsek, tohum ıslahında, yeni üretim yöntemlerinde, su ve toprağın daha iyi verimliliğinde en iyi şelikde yararlanabiliriz. Sonuç olarak ülkenin gıda güvenliği sağlanacak, çiftçilerin gelirleri artacak ve su sıkıntısı sorunu da çözülecek” dedi.

Ayetullah Hamanei, ekonomide adil bir ileleme ele etmenin yolunun ancak üretimin güçlendirilmesinden geçtiğini söyledi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei, “Bilgi tabanlı şirketlerle istihdam yaratılacaktır. Bu şirketleri kurarsak ve geçmişin hatalarını yapmazsak istihdam da yaratılacaktır” ifadesini kullandı.

Ayetullah Hamanei konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ülke ekonomisi yaptırımlara bağlamamalıyız. Yeni politikalar bunun doğru olduğunu göstermiştir. Yaptırımlara rağmen uluslararası ticaret artırılabilir ve uluslararası anlaşmalar yapılabilir ki bu gerçekleşti.

Yaptırımları kaldırmaya çalışmayalım demiyorum. Ancak Ülkeyi öyle yönetelim ki yaptırımlar büyük zararlar vermesin.”

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 1401 Hicri Şemsi yılını "Üretim, Bilgi tabanlı ve İstihdam yaratma" yılı olarak adlandırdı.