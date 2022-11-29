29 Kasım 2022 - 11:54

Irak Başbakanı'ndan İran'a ilk resmi ziyaret

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha