Fotoğraf 29 Kasım 2022 - 11:54 Download photos Irak Başbakanı'ndan İran'a ilk resmi ziyaret Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a geldi. Ekler İran ırak Fotoğraf El Sudani Irak Başbakanı İran Cumhurbaşkanı Reisi İlgili haberler Irak Başbakanı Tahran'da resmi törenle karşılandı Reisi: Bölgede yabancıların varlığı güvenlik sağlamaz Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Tahran'da Ayetullah Hamanei, Irak Başbakanı'nı kabul etti Irak Başbakanı Tahran'a geliyor
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