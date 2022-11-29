Ayetullah Hamanei, Irak Başbakanı'nı kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Ayrıntıları gelecek...
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.
İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile beraberindeki heyeti kabul etti.
Ayrıntıları gelecek...
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