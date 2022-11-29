  1. Siyaset
29 Kas 2022 16:42

Ayetullah Hamanei, Irak Başbakanı'nı kabul etti

Ayetullah Hamanei, Irak Başbakanı'nı kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Ayrıntıları gelecek...

News Code 1906151

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