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28 Kas 2022 08:43

Irak Başbakanı Tahran'a geliyor

Irak Başbakanı Tahran'a geliyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle yarın Tahran'a geliyor.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin üçüncü yurt dışı ziyareti İran olacak.

İran medyasına göre Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle yarın Tahran'a iki günlük resmi ziyarette bulunacak.

Haberde Reisi ile Sudani'nin, ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel durum ve diğer ortak çıkar konularını kapsayan geniş kapsamlı görüşmelerde bulunacağı belirtildi.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.

Irak Başbakanı daha önce Ürdrün ve Kuveyt'e ziyarette bulunmuştu.

Es-Sudani, Bağdat'ta yürütülen Tahran-Riyad görüşmeleri hakkında, "İran ve Suudi Arabistan arasındaki arabulucu rolümüze devam edeceğiz" demişti.

News Code 1906109

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