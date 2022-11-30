Irak Başbakanı’nın Tahran temasları sürüyor

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Tahran ziyareti kapsaminda İran İsalmi Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü.

Görüşmede Galibaf, Muhammed Şiya es-Sudani'yi yeni görevi için tebrik etti.

Sudani’nin Tahran ziyaretini olumlu değerlendiren Galibaf, “Bu gezinin Irak'ın yeni hükümeti ile İran arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde etkili olmasını temenni ediyorum.” dedi.

Galibaf, İran ve Irak'ın bölgenin çok önemli iki ülke olduğunu belirterek, "Bu iki ülke hiçşüphesiz Arap ve İslam ülkeleri arasında derin bir işbirliği ilişkisi kurabilirler. Elbette ki, Siyonist Rejim ve ABD İran ve Irak arasında ikili işbirliğin gelişmesinden rahatsızdır.” ifadesini kullandı.

"Amerika ekonomik yaptırımlarla İran'a baskı uygulamaya devam ediyor, fakat onların itirafına göre İran bu sorunları aştı.” diyen Galibaf, iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Muhammed Bakır Galibaf, "İran-Irak işbirliği, ekonomik refahın yanı sıra bölgesel güvenliğe de katkı sağlayabilir." diye konuştu.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise, Sudani’nin İran Meclis Başkanı Galibaf ile bir araya gelerek ikili ilişkileri görüştüğü bildirildi.

İki ülke arasındaki ekonomi, güvenlik ve kültür alanlarındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, her iki ülkenin çıkarlarını gözetecek şekilde ortak yönlerin desteklenmesinin öneminin vurgulandığı aktarıldı.

İran ziyaretini kabul etme konusundaki isteğini dile getiren Sudani, ziyaretin Irak ve İran halkları arasındaki ilişkilerin gücünü yansıttığını söyledi.

Açıklamada Sudani’nin, iki hükümet arasındaki iş birliğini güçlendirebilecek Irak ve İran'daki iki yasama organı arasındaki ilişkilerin önemine değindiği kaydedildi.