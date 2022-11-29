Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani Tahran'da

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabetle bu sabah Tahran'a geldi.

Es-Sudani, İran'a gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyareti kapsamında, Tahran'daki Sadabad Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Reisi ile Sudani tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı. Tören kıtasını selamlayan iki lider, daha sonra tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Reisi ile Başbakan es-Sudani, daha sonra baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Tahran'daki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalanacak.