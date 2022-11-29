İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi ve resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Tahran'a gelen Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ortak basın toplantsıı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Reisi bu toplantıda Irak Başbakanı'nın Tahran ziyaretini memnuniyetle karşılayarak, "Irak hükümeti daha işin başında, kendilerini tebrik ediyor, İran ve Irak'ın ticaret, kültür, transit, bilim, teknoloji ve terörizmle mücadele alanlarında işbirliklerinin yeni dönemde daha da artmasını temenni ediyoruz" dedi.

Seyyid İbrahim Reisi, "İran ve Irak açısından bölgede güvenlik, barış ve istikrar çok önemlidir ve bu nedenle uyuşturucu, terörizm ve organize suçlarla mücadele, iki taraf arasındaki anlaşmalardan ve ortak yönlerden biridir." ifadesini kullandı.

Bölgede güvenlik, barış ve istikrarın ancak bölge hükümetleri ve milletleri tarafından gerçekleştirilebileceğini vurgulayan Reisi, "Bölgede yabancıların varlığı güvenlik sağlamaz, sadece sorun yaratır. Nasıl ki Amerikalıların Afganistan'da ve dünyanın başka yerlerinde bulunması güvenlik sağlamadıysa, bu varlık Irak'ta da güvenlik sağlayamaz. Dolayısıyla onların bölgemizden çıkması çok önemlidir" ifadelerinde bulundu.

Reisi ayrıca, bankacılık, petrol ve gaz ihracatı konularının Irak başbakanı ile görüşmede ele alındığını ifade etti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, Tahran ve Bağdat arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meseleleri görüşmek üzere İran Cumhurbaşakanı Sayın Reisi'nin davetinde icabetle bugün Tahran'ı ziyaret ettiğini söyledi.

