25 Ocak 2023 - 13:12

İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması İran'da protesto edildi

İsveç't Kuran-ı Kerim'in yakılması, İran'ın Hemedan kentinde düzenlenen mitingle protesto edildi.

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