Fotoğraf 25 Ocak 2023 - 13:12 Download photos İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılması İran'da protesto edildi İsveç't Kuran-ı Kerim'in yakılması, İran'ın Hemedan kentinde düzenlenen mitingle protesto edildi. Ekler İsveç Kur'an-ı Kerim 1 Hemedan (1) İran İlgili haberler Bahreyn İslami Hareketi liderinden İsveç'e tepki Şentop’tan Kur'an-ı Kerim'e saldırılara sert tepki İran Meclisi'nden Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama Filistinli öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı Ayetullah Hamanei, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlığı kınadı Batı dünyası İslam'dan korkuyor Tunus'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama Türkiye: Danimarka Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İngiltere'de protesto edildi
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