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25 Oca 2023 09:53

Bahreyn İslami Hareketi liderinden İsveç'e tepki

Bahreyn İslami Hareketi liderinden İsveç'e tepki

Bahreyn İslami Hareketi lideri Ayetullah Şeyh İsa Kasım, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını kınayan bir açıklama yayınladı.

İsveç'te Kur'an yakılmasını şiddetle kınayan Ayetullah Şeyh İsa Kasım’ın kaleme aldığı açıklamada, “Bu eylemin amacı, kaos yaratmak ve küresel güvenliği yok etmektir. İsveç polisinin koruması altında Kur'an-ı Kerim'in radikal ve cahil bir kişi tarafından yakılması bireysel bir suç değil, devlet suçudur.

Bu şahsın ve İsveç devletinin alçaklığının bir göstergesi olan eylem ve Avrupa’nın cahilliğinden işlediği bütün suçlar aynı türdendir.

Bu tür provokatif eylemlerin ve dini değerlere açık saldırının ifade özgürlüğü çerçevesinde yapıldığını söylemek tam bir aptallıktır.” ifadelerine yer verildi.

News Code 1907281

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