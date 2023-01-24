Tunus'tan İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına kınama

Tunus Dışişleri Bakanlığı yayınladığı bir bildiride, İsveç'te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, bu menfur eylemin ifade özgürlüğü ile ilgisi olmadığını vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, bu eylemi tüm dünyadaki Müslüman milletlerin duygularını kışkırtmak için apaçık bir eylem olarak değerlendirdi ve dinler arasında hoşgörü ve bir arada yaşamaya çalışma ve ulusların kutsal değerlerinde ve kitaplarına saygı gösterme çağrısında bulundu.

İsveç'te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılması, İslam ülkeleri tarafından büyük tepkiyle karşılandı.