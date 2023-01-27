Batı dünyası İslam'dan korkuyor

Bu haftaki Tahran Cuma Namazı, Ayetullah Kazım Sıddıki'nin imamlığında eda edildi. Ayetullah Sıddıki, cuma hutbesinde, gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

Ayetullah Kazım Sıddıki, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığa tepki göstererek, "Onlar Kur’an-ı Kerim’i yakıp kutsal değerlerimize hakaret ediyorlar. Bu eylem Batı’nın İslam dininden korktuğuna işaret ediyor." dedi.

Avrupa Parlamentosu'nun İran Devrim Muhafızları Ordusunun sözde "terör" listesine alınmasını talep eden tasarısını eleştiren Ayetullah Kazım Sıddıki, Devrim Muhafızları Ordusunun Batılıların yaktığı IŞİD denen ateşi söndürdüğünü söyledi.

“Batı, Devvrim Muhafızları’nın cesareti ve güçlü duruşundan intikamını almak için böyle bir karar aldı.” diyen Ayetullah Kazım Sıddıki, bu tür eylemlerin Devrim Muhafızları'nı daha da güçlendireceğini kaydetti.