İran Meclisi'nden Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına kınama

İran İslami Şura Meclisi milletvekilleri yayınladığı bir bildiride, İsveç'te aşırı sağcı politikacı tarafından Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadı.

İran Meclisi milletvekilleri tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Kutsal dinlere yönelik bu affedilemez eylem emperyalizm güçler tarafından organize edilen bir savaştır. Batılı politikacılar özgürlüğü desteklemek gibi sahte bahanelerle aşırılık yanlısı ve radikal unsurları kutsal değerlere karşı nefret yayma konusunda özgür bırakmaktadır ve İslam karşıtlığı ve İslamofobiyi kendi toplumlarında kurumsallaştırmaktadır.

Kur'an-ı Kerim, dünyadaki 2 milyardan fazla Müslümanın inancının temelidir. Bir ülke nasıl ve hangi hukuki yere dayanarak dünya Müslümanlarının inançlarına bu şekilde saygısızlık yapıyorlar?

İslami Şura Meclisi milletvekilleri olarak bu eylemi konıyor ve 57 üyeye sahip olan İslami İşbirliği Teşkilatı'ndan dünyanın dört bir yanında Müslümanların kutsal mekanlarına yönelik organize eylemlere karşı gerekli önlemleri almasını istiyoruz."