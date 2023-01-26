Ayetullah Hamanei, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlığı kınadı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Twitter sayfasında Ayetullah Hamanei'nin İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık hakkındaki tutumu yayınlandı.

Avrupa’nın birçok ülkesinde Kur’an-ı Kerim’e hakaret edilmesine tepki gösteren Ayetullah Hamanei, “İfade özgürlüğü sloganıyla Kur'an’a yapılan aptalca hakaretler, müstekbirlerin saldırılarının hedefinin İslam ve Kur'an olduğunu gösteriyor.

Müstekbirlerin komplolarına rağmen Kur'an-ı Kerim her geçen gün daha da parlamaktadır ve gelecek İslam’ındır. Mukaddesata hakaret ve nefret yaymak gibi kirli siyasete karşı dünyanın tüm özgürlük yanlıları Müslümanların yanında yer almalıdır." ifadelerini kullandı.