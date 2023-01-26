  1. Siyaset
26 Oca 2023 09:36

Ayetullah Hamanei, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlığı kınadı

Ayetullah Hamanei, Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan saygısızlığı kınadı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınadı.

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei'nin Twitter sayfasında Ayetullah Hamanei'nin İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık hakkındaki tutumu yayınlandı.

Avrupa’nın birçok ülkesinde Kur’an-ı Kerim’e hakaret edilmesine tepki gösteren Ayetullah Hamanei, “İfade özgürlüğü sloganıyla Kur'an’a yapılan aptalca hakaretler, müstekbirlerin saldırılarının hedefinin İslam ve Kur'an olduğunu gösteriyor.

Müstekbirlerin komplolarına rağmen Kur'an-ı Kerim her geçen gün daha da parlamaktadır ve gelecek İslam’ındır. Mukaddesata hakaret ve nefret yaymak gibi kirli siyasete karşı dünyanın tüm özgürlük yanlıları Müslümanların yanında yer almalıdır." ifadelerini kullandı.

News Code 1907295

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