19 Haziran 2024 - 09:10

Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası sürüyor

Cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan seçim kampanyası kapsamında öğretmenler ile bir araya geldi.

              

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha