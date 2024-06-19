Fotoğraf 19 Haziran 2024 - 09:10 Download photos Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası sürüyor Cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan seçim kampanyası kapsamında öğretmenler ile bir araya geldi. Ekler İran Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri seçim kampanyası İlgili haberler Zakani seçim çalışmaları için Tebriz'de İran'ın yeni cumhurbaşkanı Güney Kafkasya'da nasıl bir politika izleyecek? Cumhurbaşkanı adaylarının kadın ve aile hakkındaki görüşleri nedir? Cumhurbaşkanı adayı Galibaf'ın seçim çalışmaları sürüyor Seçim adayları arasındaki münazaralar ile ilgili detaylar Bazı cumhurbaşkanı adaylarının sözleri Devrim Lideri'nin görüşünü yansıtmıyor Cumhurbaşkanı adayı Gazizade dış politikadaki programlarını anlattı Adaylar bu akşam 3. münazaralarını gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı adayları 2.münazara için bu akşam canlı yayına çıkacak
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