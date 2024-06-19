Cumhurbaşkanı adayı Gazizade dış politikadaki programlarını anlattı

TV kanalında siyaset konulu programa katılan cumhurbaşkanı adayı eski milletvekili Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, dış politikadaki programlarını anlattı.

Gazizade'nin konuşmalarından satır başları:

-Ülkenin çıkarlarını ve bağımsızlığını korumak şartıyla dünya ülkeleri ile ilişki kurmak istiyoruz.

-Uluslararası sistemi kendi gücümüzle çok taraflılığa dönüştürmek için mevcut çerçevelerle çalışmalıyız. Çin Cumhurbaşkanı'yla anlaşma şekli, komşu ülkelerin bile bize sırt çevirmesine, onlarla ilişkilerinin kesilmesine neden oldu.

-Amerika'nın hegemonyasının devam ettiği sürece bize yönelik stratejileri değişmeyecektir.

-Müzakerelerin Amerika'nın bağımsız ülkemize karşı tutumunu değiştireceği düşüncesi yanlıştır. Sadece onların kölesi olduğumuz zaman bu tutum değişebilir. Amerikalıların ihtiyaç duyabileceği bir güç haline gelmeliyiz.

-Ekonomik olarak Pakistan'la ve Pakistan'ın içindeki bölge aşiretleriyle, IKBY'deki aşiretlerle çalışmalıyız. Onlar bizim güvenliğimizi kendi güvenlikleri olarak görmeliler.

-Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi İran da imajını dünya kamuoyu karşısında düzeltmesi gerekiyor. İran Gazze savaşından önce olumlu bir imajı yoktu.