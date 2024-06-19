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19 Haz 2024 15:07

Cumhurbaşkanı adayı Gazizade dış politikadaki programlarını anlattı

Cumhurbaşkanı adayı Gazizade dış politikadaki programlarını anlattı

Cumhurbaşkanı adayı Seyyid Emir Hüseyin Gazizade "Ülkenin çikarlarını ve bağımsızlığını korumak şartıyla dünya ülkeleri ile ilişki kurmak istiyoruz." dedi.

TV kanalında siyaset konulu programa katılan cumhurbaşkanı adayı eski milletvekili Seyyid Emir Hüseyin Gazizade Haşimi, dış politikadaki programlarını anlattı.

Gazizade'nin konuşmalarından satır başları:

-Ülkenin çıkarlarını ve bağımsızlığını korumak şartıyla dünya ülkeleri ile ilişki kurmak istiyoruz.

-Uluslararası sistemi kendi gücümüzle çok taraflılığa dönüştürmek için mevcut çerçevelerle çalışmalıyız. Çin Cumhurbaşkanı'yla anlaşma şekli, komşu ülkelerin bile bize sırt çevirmesine, onlarla ilişkilerinin kesilmesine neden oldu.

-Amerika'nın hegemonyasının devam ettiği sürece bize yönelik stratejileri değişmeyecektir.

-Müzakerelerin Amerika'nın bağımsız ülkemize karşı tutumunu değiştireceği düşüncesi yanlıştır. Sadece onların kölesi olduğumuz zaman bu tutum değişebilir. Amerikalıların ihtiyaç duyabileceği bir güç haline gelmeliyiz.

-Ekonomik olarak Pakistan'la ve Pakistan'ın içindeki bölge aşiretleriyle, IKBY'deki aşiretlerle çalışmalıyız. Onlar bizim güvenliğimizi kendi güvenlikleri olarak görmeliler.

-Suudi Arabistan'ın yaptığı gibi İran da imajını dünya kamuoyu karşısında düzeltmesi gerekiyor. İran Gazze savaşından önce olumlu bir imajı yoktu.

News ID 1917843

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