  1. İran
19 Haz 2024 15:06

Seçim adayları arasındaki münazaralar ile ilgili detaylar

Seçim adayları arasındaki münazaralar ile ilgili detaylar

28 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimleri için adayların son dört münazaranın detayları açıklandı.

Cumhurbaşkanı adayları yarın akşam saatlerinde ikinci kez canlı yayında karşı karşıya gelecekler.

Adayların ikinci münazarasa “Hükümetin adalet odaklı hizmeti” başlığı altında gerçekleştirilecek.

21 Haziran Cuma günü yapılacak olan münazaranın konusu “kültürel yönetişimle sosyal uyum” olacak.

Adaylar 24 Haziran Pazartesi günü çıkacakları canı yayında "Günümüz dünyasında İran" başlığı altında siyasi meseleleri tatışacak.

Cumhurbaşkanı adayları. 25 Haziran Salı günü saat 12.30’dan 16.00’ya kadar ekonomi konuları ele alacaklar.

News ID 1917842

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