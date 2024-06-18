Bazı cumhurbaşkanı adaylarının sözleri Devrim Lideri'nin görüşünü yansıtmıyor

İslam Devrimi Lideri Ofisi'nden yapılan açıklamada bazı seçim adayları ve taraftarları tarafından Devrim Lideri ve makamındaki yetkililerinden aktarıladığı söylenen sözlerin geçersiz olduğu belirtildi.

Açıklamada şunları kaydedildi:

"Son günlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminin saygıdeğer adaylarından bazılarının veya kendilerine atfedilen kadro ve kişilerin sözleri ve tutumlarında Devrim Lideri'nden veya Devrim Lideri'nin makamındaki görevlilerden eksik veya hatalı alıntılar yaptığı gözlenmektedir.

Devrim Lideri ve makamındaki yetkililerin beyan ve görüşlerinden yapılan gerçek dışı alıntılar ve kişisel izlenimler ve sözlerin geçerliliği yoktur. Herkesin bu konuya dikkat etmesi ve tekrar etmekten kaçınması beklenmektedir."