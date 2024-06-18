18 Haziran 2024 - 14:46

Cumhurbaşkanı adayı Galibaf'ın seçim çalışmaları sürüyor

Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Bakır Galibaf seçim çalışmaları kapsamında işçiler ve emeklilerle buluştu.

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