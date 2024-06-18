Fotoğraf 18 Haziran 2024 - 14:46 Download photos Cumhurbaşkanı adayı Galibaf'ın seçim çalışmaları sürüyor Cumhurbaşkanı adayı Muhammed Bakır Galibaf seçim çalışmaları kapsamında işçiler ve emeklilerle buluştu. Ekler Fotoğraf Muhammed Bakır Galibaf 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İran İlgili haberler Son seçim anketi: Katılım oranı ne kadar? Pezeşkiyan dış politikadaki planarını anlattı Cumhurbaşkanı adayları arasında münazara gerçekleştirildi Stratejik Eylem Yasası nükleer anlaşmanın yeniden canlanmasını engellemedi Cumhurbaşkanı aday Galibaf dış politika hedeflerini anlattı Cumhurbaşkanı adaylarının seçim kampanyası sürüyor İran'ın yeni cumhurbaşkanı Güney Kafkasya'da nasıl bir politika izleyecek?
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