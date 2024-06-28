İslam Devrimi Lideri oyunu kullandı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, 14. cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu 200'ü aşkın yerli ve yabancı gazetecinin huzurunda Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra seçim tavsiyelerinde bulunan Ayetullah Hamanei, “İnsanlar bu önemli siyasi sınava katılmasını ve oy kullanmasını öneriyoruz. Bu sistemin özünde halkın varlığı dikkate alınmış ve İslam Cumhuriyeti'nin bekası, dünyadaki izzeti ve itibarı halkın varlığına bağlıdır” dedi.

Ayetullah Hamanei, “Seçim günü biz İranlılar için sevinç ve mutluluk günüdür. Hele ki seçim cumhurbaşkanını seçmek içinse” ifadesini kullandı.