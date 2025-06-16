İsrail'in saldırganlığında ortak olan ülkelere karşı kararlı bir eyleme ihtiyaç var

Siyonist rejimin İran'ın hassas askeri, nükleer ve siyasi merkezlerine yönelik yasadışı ve insanlık dışı saldırganlığının başlangıcından bu yana, bazı komşu ülkeler ve bölge ötesi aktörlerin Kudüs'teki işgalci rejimle saldırı, savunma ve istihbarat alanlarında açık ve gizli işbirliği yaptığı aşikardır.

Örneğin, "3.Gerçek Vaat " savunma harekâtı sırasında Ürdün, Fransa, İngiltere ve ABD gibi bazı bölge ve bölge dışı aktörler, İran'ın iradesinin uygulanmasını engellemek amacıyla savaş uçakları, savunma sistemleri, helikopterler, gemiler vb. gibi askeri yeteneklerini açıkça İsrail savunma sistemine sunmuşlardır.

Ayrıca İsrail keşif uçaklarının ülkenin kuzeybatı illerinde bulunması, Bakü'nün İsrail ile işbirliği yaptığı iddialarına ilişkin spekülasyonları artırdı.

Ayrıca, Mossad ve Aman bağlantılı unsurların Bahreyn ve BAE'deki şüpheli hareketleri ülkenin istihbarat servislerinin gözetimi altında ve güney Fars Körfezi'ni kötüye kullanmaları rejimin dikkatindedir. Aynı zamanda, ülkenin batı sınırlarından bazı Mossad bağlantılı unsurların girişi, bazı ayrılıkçı grupların ülkenin çıkarlarına ve güvenliğine karşı kötü niyetli eylemlerinin bir kez daha önemli bir teyididir.

Buna göre, ülkenin medya ve basın camiası, ülkenin güvenliğine, Devrim Liderine ve millete destek vurgusu yaparken, İranlı kadın ve çocukların öldürülmesinde Siyonist rejimin tüm ortaklarına karşı silahlı kuvvetlerin kararlı bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulunuyor.

Siyonist rejimin, tüm uluslararası sözleşme ve yasalara aykırı olarak askeri ve sivil tesislere yönelik saldırganlığının tırmanması üzerine İran İslam Cumhuriyeti, Batı Asya bölgesindeki Siyonist rejimin tüm ülkelerini ve askeri ortaklarını "meşru savunma" operasyonu çerçevesinde askeri hedef olarak hedef alacağı uyarısında bulunmaktadır.

Buna göre, bölgesel ve bölge dışı aktörlerin çocuk katili İsrail rejimiyle işbirliği yaptığına dair her türlü bilgi veya medya teyidi, gururlu ve şanlı İran milletine savaş ilanı olarak değerlendirilecek ve uygun bir yanıtla karşılanacaktır.

Bu açıklama ülkenin silahlı kuvvetlerinin güçlü ellerine ve İran ulusunun saldırganı tamamen püskürtülene kadar takip etme konusundaki kararlı iradesine dayanmaktadır. Bu yolda, yanlış yapan ülkelerin davranışlarının düzeltilmesi İran halkının dikkatli gözlerinden gizlenmeyecek ve bölgesel ve bölge ötesi aktörlerle dostça ilişkilerin yeniden kurulması için bir platform olacaktır.