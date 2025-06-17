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17 Haz 2025 08:38

İran’ın saldırısı sonrası Nevatim hava üssünde yangın

İran’ın saldırısı sonrası Nevatim hava üssünde yangın

İsrail’e ait İbranice yayın yapan medya kuruluşları, işgal altındaki topraklarda bulunan Nevatim Hava Üssü’nün İran’ın füze saldırısı sırasında yangına maruz kaldığını bildirdi.

İsrail’e ait İbranice yayın yapan medya kuruluşları, işgal altındaki topraklarda bulunan Nevatim Hava Üssü’nün İran’ın füze saldırısı sırasında yangına maruz kaldığını bildirdi.

Ayrıca, İsrail rejimi saldırıların yol açtığı yıkımın görüntülerinin yayılmasını engellemek amacıyla ağır bir medya sansürü uygulamaya koydu.

Rejim, özellikle dış basın mensuplarının faaliyetlerini kısıtlayarak, fotoğraf ve video paylaşımını yasakladı.

İsrail’in bu sansür uygulaması, İran’ın düzenlediği geniş çaplı saldırıların etkilerinin kamuoyuna yansımaması için devreye alındı.

News ID 1927875

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