  1. İran
17 Haz 2025 00:29

İran saat 2'de İsrail'e güçlü bir şekilde saldıracak

İran saat 2'de İsrail'e güçlü bir şekilde saldıracak

Bazı medya kaynakları, bu gece Tel Aviv ve Hayfa'ya 500 drone ve 200 seyir füzesi atılacağını bildiriyor.

Bazı medya kaynakları, bu gece Tel Aviv ve Hayfa'ya 500 drone ve 200 seyir füzesi atılacağını bildiriyor. Drone'lar vardığında aynı anda balistik füzeler de atılacak.

İran saldırısı sabah 2'de zirveye ulaşacak.

News ID 1927868

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