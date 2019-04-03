Devrim Lideri: Selin zararları karşılanmalı

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, bugün sabah saatlerinde "Miraç Kandili" münasebetiyle ülkenin bazı üst düzey yetkilileri ile Tahran’daki yabancı diplomatlarını kabul etti.

Ülke genelinde yaklaşık iki haftadan bu yana etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketine ilişkin Devrim Lideri, vatandaşların yaşanan sel felaketi sonucu sıkıntının yanı sıra can kaybi ve maddi hasara maruz kaldığını belirtti.

Devrim Lideri, “İnşallah saygın yetkililer İran halkının azami desteğiyle bu sorunu ortadan kaldırırlar ve Yüce Allah ise rahmetiyle bu mübarek günün hatırı için halkımızı mutlu eder.” ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, selin oluşturduğu hasarlar ve zararların telafi edilmesi konusunda yetkililere gereken talimatı verdiklerini söyledi.

“Bugün, İslam Devrimi ve İran İslam Cumhuriyeti, Hz. Peygamber Efendimizin (sav) yolunu sürdürmektedir.” diyen Devrim Lideri sözlerine şöyle devam etti:

“Siyonist Rejim’in son yıllardaki askeri saldırıları Tağut cephesinin savaşı yayma fikrinin bir örneğidir. Fakat Filistinli mücahitlerin, Lübnan Hizbullah Hareketi ve İran milletinin 8 yıllık Kutsal Savunma dönemindeki yaptıkları mücadele Allah yolunda olan cihadin birer örneğidir. İslam Cumhuriyeti düzenine karşı düşmanlığın sebebi, Tağut cephesinin Tevhit cephesi ile aynı düşmanlık çizgisini takip etmesidir. Tağut cephesi aslında Tevhit cephesinin doğasına karşıdır. ABD ile bölgedeki uşağı olan Al Suud, Teviht cephesi doğrultusunda hareket edilmesine asla rıza göstermezler."

İslam Devrimi Lideri, Allah’ın nihai zaferi hak cephesine sunacağını anlatarak, “İran milleti daha önce yaptığı gibi hak yolunu izlemeye devam ederse, Amerika Birleşik Devletleri ile destekçilerine karşı mücadelede muzaffer olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

İranlı gençlerin hak yolunu izleyeceğine inandıklarını kaydeden Devrim Lideri, "Gençlerimiz her alanda hareket etmeye ve ilerlemeye hazır olmalı. Onlar bilim ve teknoloji, yaşam tarzı, ekonomi, kültür ve politika konusunda aktif olarak sahada bulunmalı." diye konuştu.