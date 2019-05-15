Tahran'daki Mogaddam Konağı; dünyanın en değerli evi

Dünyanın en değerli evlerden biri Mogaddam Konağı Tahran’da bulunuyor. Aslında bu konak ne büyük ne de özel imkanlara sahip. Ancak mimarisinde kullanılan antik nesneler nedeniyle, 60'lı yıllarda Arthur Upham Pope adlı Amerikan bir arkeolog, kaleme aldığı İran sanatı konulu yazısında bu binayı dünyanın en değerli konağı olarak tanımlamıştır.

Bu konuğun ilk sahibi Kaçar Hanedanlığı döneminde Tahran Belediye Başkanı İhtisab el-Mulk'tur. Onun oğlu Tahran Üniversitesi Öğetim Görevlisi Profesör Mohsin Mogaddam tarihi değerler ve antik eserlere büyük ilgi gösterdiği için yağmalanan, satılan ve yıkımın eşiğinde olan eski eserleri toplamaya büyük özen gösteriyormuş ve bölyece kültürel mirasın bir kısmını kurtarmış.

Profesör Mogaddam aynı zamanda tarihi bölgelerde arkeologlarla birlikte çalışan ilk İranlı kazıbilimcilerden biridir.

O ve karısı, konak üzerine yıllar boyunca çalışarak evlerini her bakımdan eşsiz olan bir müze haline getirmişler, çünkü binanın her köşesinde eski bir sanat eseri bulunuyor. İran ve Japon bahçesi sanatından Batı ve Kaçarlar mimarisine kadar.

Söz konusu konak sahiplerinin vefatı sonrası 'Mogaddam Müzesi' olarak kente kazandırıldı. Tahran’ın göbeğindeki İmam Humeyni Caddesi'nde yer alan tarihi yapıt şu anda sanatseverlere hizmet sunmaktadır.

Konağın müthiş göz kamaştırıcı bölümü Havuzhane'dir. Burada Profesör Mogaddam’ın kendisi bizzat duvara monte ettiği altın renkli fayansları görmek mümkün. Bu konak değerli faynanslar yüzünden Amerikan arkeolog Pope tarafından dünyanın en değerli evi olarak seçilmiştir.

Mogaddam Konağı hala birçok öğrencinin tarih araştırmaları için ilgi gösterdiği önemli bir arkeolojik müzesi olarak bilinmektedir.