İran'da bulunan 5 bin yıllık maymun iskeleti görücüye çıkarıldı

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu, Sistan ve Belucistan eyaletinde arkeolojik kazılarda bulunan 5000 yıllık maymun iskeleti Zahidan Müzesi’nde görücüye çıkarıldığını açıkladı.

Bu kurmdan bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, maymunların antik dünyada aristokrasinin bir sembol ve simgesi olarak bilindiğini ifade ederek, "Söz konusu maymun Shahr-e Sukhteh’de (Yanmış Şehir) bir bebekle eşdeğer olarak gömülmüş. Bu da şunu gösteriyor ki, maymunun konumu bebeklerle aynı seviyede.” dedi.

Keşfedilen maymun iskeletinin bu yöreye ait olmadığını belirten kurum yetkilisi, “Büyük ihtimalle bu maymun Doğu ve Güneydoğu Asya'nın bazı bölgelerinden buraya gelmiş olabilir.” ifadesini kullandı.