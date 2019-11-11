Aziz Nesin'in eseri İran'da yeniden basıldı

Davut Vafayi’nin Farsça’ya aktardığı ünlü Türk yazar ve gazeteci Aziz Nesin’in “Şimdiki Çocuklar Harika” isimli romanı Merkez Yayınları tarafından yeniden basıldı.

Birbirinden uzak yaşamaya mecbur kalan iki sınıf arkadaşının mektuplarını konu alan bu eser, okulda olup bitenler, öğretmenler arası ilişkiler, ebeveynleriyle okulun asıl aktörleri olan öğrencilerin arasındaki bağların mizah eğilimli hikayelerini anlatıyor.

Türk edebiyatı ve yazım dünyasının yetiştirdiği en önemli yazar ve şairlerden Aziz Nesin’nin asıl adı Mehmet Nusret Nesin’dir. 20 Aralık 1915’te Heybeliada’da doğmuş, 6 Temmuz 1995, Alaçatı’da hayatını kaybetmiştir. Bilinen adıyla Aziz Nesin, kısa öykü, tiyatro ve şiir dallarında pek çok yapıtı bulunan Türk mizah yazarıdır.