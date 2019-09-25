Hasan Nasrullah bölge krizlerinden Arap devletlerini sorumlu tuttu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bölge ve İslam ümmetinin sorunlarından Fars Körfezi’ne kıyısı olan Arap ülkelerini sorumlu tuttu.

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde düzenlenen matem merasimi sırasında konuşma yapan Seyyid Hasan Nasrullah, bazı Arap devletlerin sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu işgalci İsrail rejiminin kurulduğunu ve varlığını sürdürerek cinayet işlediğini belirtti.

Bunlara ilave olarak Hasan Nasrullah, görevini iyi şekilde yapıp DEAŞ planını çökerttiğinden dolayı Direniş Ekseni’ni takdir etti.