Siyonsit rejimin varlığı Türkiye için de büyük bir tehdit

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin Eserleri Koruma ve Yayınlama Ofisi’nin resmi sitesine verdiği demeçte, “Siyonsit rejim İsrail'in çöküşü Ayetullah Hamanei tarafından tahmin edildiği gibi gerçekleşecek.” dedi.

Hasan Nasrullah sözlerine şölye devam etti:

"Tüm veriler, anketler ve bilgiler böyle bir şeyin olacağını gösteriyor (İsrail'in ortadan kalkması). Fakat bu önemli konunun gerçekleşmesi koşulsuz değil ve belirli koşulları vardır. Bölgedeki direnişin mücadelesine devam edip İsrail'e teslim olmaması ve İran İslam Cumhuriyeti’nin bölgedeki direnişe destek vermesiyle İsrail’in çöküşü gerçekleşebilir. Dolayısıyla, direnişe devam edip yolumuza devam edersek, sahadaki gerçek durum İsrail’in bölgede 25 yıl kalamayacağını söylüyor."

Hasan Nasrullah Siyonist rejimini “savaşsever ve işgalci” bir rejim olarak nitelendirerek, bu rejimin Suriye, Lübnan, Irak ve hatta için de büyük bir tehlike olduğuna dikkati çekti.

İsrail’nin şu anda nükleer silaha sahip olduğunu belirten Seyyid Hasan Nasrullah, “200’den fazla nükleer savaş başlığına sahip olan rejim her zaman tüm bölgeye egemen olmaya çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Hasan Nasrullah, İsrail’in ABD’nin bölgedeki kolu olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"İsrail, bölgede ABD’nin çıkarlarına çalışan askeri bir üstür ve ayakta kalması İran’dan Pakistan’a kadar ve hatta Orta Asya ve Türkiye için de büyük bir güvenlik tehdidi oluşturmaktadır."

İsrail’in zaafa uğradığını anlatan Seyyid Hasan Nasrullah, “Ben şu anki kuşağın gücüne inananlardan biriyim ve İnşallah, bu nesil Filistin'e girerek Kudüs'te namaz kılacak. İsrail da ortada kalmayacak.” diye konuştu.

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei, işgal rejimi İsrail'in önümüzdeki 25 yıl içerisinde yok olacağını söylemişti.