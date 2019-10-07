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7 Ekim 2019 - 09:31

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın hava sahasını ihlal etti

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın hava sahasını ihlal etti

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın hava sahasını ihlal ettiği bildirildi. Savaş uçağının Beyrut ve çervesinde uçuşlar gerçekleştirdiği kaydedildi.

Al Ahed kanalına göre, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın hava sahasını ihlal ettiği bildirildi.

Lübnan hava sahasını ülke güneyindeki Nakura bölgesi tarafından ihlal eden bir İsrail savaş uçağı, Beyrut ve çervesinde uçuşlar gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz ayda Lübnan'da Hizbullah Hareketi, ülke hava sahasını ihal eden İsrail'e ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürmüştü.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, ülke hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava araçlarını düşüreceklerini bildirmişti.

News Code 1881654

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