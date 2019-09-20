Hizbullah'tan Saudi Aramco yorumu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu hareketinin kurucularından Allame Şeyh Hüseyin Kurani’yi anma töreninde konuşma yaptı.

Lübnan’daki son gelişmeleri değerlendiren Hasan Nasrullah, “Savunma Bakanı, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine yönelik yapılan İHA’lı saldırıya ilişkin önemli bilgiler sundu. Bu konuda yeni bir süreç başlamıştır ve düşmanın saldırısına karşılık vermeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar aldığımız karar Lübnan hava sahası ihlalleri üzerinde olumlu bir etkisi olmuş ve sayısı azalmıştır. Bu bizim hakkımız. İsrail'e ait birer insansız hava aracını düşürdük ve böyle devam edecektir." dedi.

Hasan Nasrullah, İsrail adına çalışan Lübnanlı casuslarla ilgili olarak, “Hainler ve casusların yargılanması temel bir ilkedir. Düşmanla irtibata geçen ve onun adına çalışan herkesin suçu kadar cezalandırılması gerekir.” ifadesini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere Yemen güçleri tarafından düzenlenen misilleme eylemine ilişkin şunları konuştu:

"Aramco'ya yapılan saldırılara dair uluslararası duruşlar petrolün kandan daha fazla değerli olduğunu göstermiştir. Yıllardır günlük olarak, işgalci Suudi koalisyonu Yemen halkını bombalıyor ve kimse umursamıyor. Aramco'ya yapılan saldırıları kınayanlardan kuşatma altında olan Yemenlilerle dayanışma içinde olduklarını bildirmelerini istiyoruz."

Seyyid Hasan Nasrullah, Suudilere hitap ederek, "Suudi Arabistanlılara hava savunma sistemi alıp milyonlarca dolar para ödemek yerine savaşı durdurmalarını tavsiye ediyorum." şeklinde konuştu.

ABD hükümetinin İran'ı dize getirme konusunda hezimete uğradığını belirten Seyyid Hasan Nasrullah, "Onlar Yüzyılın Anlaşması, Venezuela, Çin, Kuzey Kore, Suriye ve Irak konuusnda da başarısız oldular. Direniş Ekseni çok güçlü ve Aramco'ya yapılan saldırılar bu gücün kanıtıdır. Kimseye saldırmak istemiyoruz, fakat şunu tavsiye ediyoruz ki, İran'a karşı savaş çözüm değil ve Yemen savaşının devam etmesi ise hezimet anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.