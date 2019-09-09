Hizbullah Lübnan'da İsrail'e ait İHA'yı düşürdü

Al Minar kanalına göre, Lübnan Hizbullah Hareketi bir bildiri yayınlayarak, bugün sabahın erken saatlerinde ülkenin güneyine saldıran İsrail’e ait bir İnsansız Hava Aracı’nı (İHA) düşürdüklerini duyurdu.

Lübnan Hizbullah Hareketi’nin bildirisinde şu ifadelere yer verildi:

“Direniş güçleri uygun silahlarla Filistin-Lübnan sınırından ülkenin güneydeki Ramiyah şehrine doğru hareket eden bir İsrail İHA’sını ele giçirerek düşürdüler. Şu anda söz konusu İHA’nın enkazı direniş güçlerinin elindedir.”

Lübnan parlamentosu milletvekil İbrahim al-Musevi de olaya ilişkin olarak, “Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait İHA’yı ülkenin güneyinde düşürdü. Bu yeni bir başarıdır. Bütün Lübnan halkına ve onurlu insanlara tebrik ederim” diye konuştu.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada, “Lübnan olarak düşmana bir kez daha saldırı yapması durumunda bütün birliklerini hedef alacağımızı ilan ettik. Bir Eylül 2019 iyice aklınızda kalsın zira bugün direniş için hiçbir kırmızı çizginin olmadığı Lübnan'ı savunmada yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bir sonraki aşamada Lübnan hava sahasını ihlal eden İsrail İHA’larına karşılık vereceğiz. Amacımız caydırıcılık denklemini oluşturmaktı ve bu konuda başarılı olduk. Lübnan’ın bağımsızlığını isteyenler İsrail’e Lübnan’ın hava sahasını ihlal etmesine izin vermenin zamanının sona erdiğini söylemeli. Şu andan itibaren daha fazla bir güce sahip olduğumuz yeni bir aşamaya girdik” ifadelerinde bulunmuştu.