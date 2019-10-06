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6 Ekim 2019 - 11:04

6 fil birbirini kurtarmak isterken öldü!

6 fil birbirini kurtarmak isterken öldü!

Tayland'da bir parkta bulunan şelalenin döküldüğü alana düşen 6 fil birbirlerini kurtarmaya çalışırken boğularak telef oldu.

Tayland'da bir parkta bulunan şelalenin döküldüğü alana düşen 6 fil birbirlerini kurtarmaya çalışırken boğularak telef oldu.

Bangkok Post gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Nakhon Ratchasima eyaletindeki Khao Yai Ulusal Parkı'nda yaşayan 6 fil, Haew Narok Şelalesi'nin döküldüğü alana düştü.

Park görevlileri, ilk önce bir fil yavrusunun düşüp boğulduğunu, diğer fillerin de yavruyu kurtarmaya çalışırken telef olduklarını ifade etti.

2 filin de son anda kurtarıldığını belirten görevliler, olayın ardından şelalenin bir süreliğine ziyarete kapatıldığını kaydetti.

Turistlerin sıkça uğradığı Khao Yai Parkı'nda farklı türlerde yaklaşık 300 hayvan barınıyor.

Kaynak: Timetürk

News Code 1881630
Azar MAHDAVAN

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