Tayland'da silahlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Yerel basında yer alan ancak yetkililer tarafından henüz doğrulanamayan ilk bilgilere göre bir asker, bulunduğu birlikteki silah arkadaşlarına ateş açtıktan sonra firar etti.

Bir komutan ile iki askeri öldüren ve adının Jakrapanth Thomma olduğu iddia edilen saldırgan, el koyduğu askeri araçla kaçarak bir alışveriş merkezine girdi. Burada sivillere ateş açan asker, aralarında polislerin de bulunduğu en az 9 kişinin daha ölümüne yol açtı.

Alışveriş merkezindeki müşterileri rehin aldığı düşünülen Thomma, saldırı anını Facebook’tan canlı yayınladı. Yerel saatle 19.20’de bir de ‘selfie’ paylaşan saldırgan, tüfek tutarken görüldüğü fotoğrafın altına ‘Çok yorgunum’ yazdı.

Sosyal medya devi kısa süre sonra paylaşımları kaldırırken hesabı da kapattı.

Kaynak:Sözcü