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2 Ağustos 2019 - 12:24

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta patlama!

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta patlama!

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın düzenlendiği günde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta sabah saatlerinde meydana gelen eş zamanlı 3 patlamada oldu.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, bu sabah yerel saatle 7 ve 9 civarında şehrin hükümet binalarının bulunduğu merkezi bölgelerinde 3 ayrı küçük çaplı patlama sesi duyuldu.

Olay yerini inceleyen polis, patlayan 6 bombanın ev yapımı olduğunu, ve bir bombanın da patlamadığını belirtti.

Hükümet Sözcüsü Narumon Pinyosinwat yaptığı açıklamada, olayın faillerinin araştırıldığı ve şehir genelinde güvenlik tedbirlerinin artırıldığı bilgisini geçti.

Bangkok'ta yapılacak 52. ASEAN toplantısına Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin dışişleri bakanları da katılıyor.

Kaynak: Euronews

News Code 1880296
Azar MAHDAVAN

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