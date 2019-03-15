Yeni Zelanda'da 2 camiye silahlı saldırı: 49 ölü

Silahlı saldırı Yeni Zelanda’nın Christchurch ilçesindeki iki camide Cuma namazı sırasında gerçekleşti. Saldırıda 49 kişi hayatını kaybetti, 48 kişi de yaralandı.

Polis saldırıyla ilgili biri kadın 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

TRT Haber'e göre; Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde camilere saldıranlardan birinin Avustralya vatandaşı olduğunu söyledi.

Saldırganın saldırı anını sosyal medyadan canlı olarak yayınladığı ortaya çıktı. Saldırganın aracının bagajından uzun namlulu silahını çıkarıp hazırladığı, daha sonra camiye yönelerek ateş etmeye başladığı görüldü. Saldırgana ait bir de fotoğraf yayınlandı.

Kendisini sosyal medyada Avustralya'dan 'Brenton Tarrant' olarak tanımlayan kişi saldırı öncesi kamerayı kendine çevirdi. İnternette yayınlanan 73 sayfalık manifestoda kendisini “sadece normal bir beyaz adam” olarak nitelendirdi. 28 yaşındaki saldırgan, “halkına bir gelecek sağlamak için tavır almaya karar veren, işçi sınıfından, düşük gelirli bir aileden” olduğunu belirtti. Saldırgan, “Avrupa topraklarına göç oranlarını doğrudan azaltmak” için saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Saldırı esnasında camide 200 kişinin bulunduğu belirtildi.