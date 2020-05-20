Hizbullah, Filistin halkını savunmaya devam edecek

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan, yaklaşan Dünya Kudüs Günü münasebetiyle “Direniş Cephesi Liderleri Birlikte” ismiyle düzenlenen online canlı yayın programında bir konuşma yaptı.

Nasrullah, “Bu sene, ‘Kudüs, şehitlerimizin yoludur’ sloganıyla Kudüs Günü’nü saygıyla anıyoruz. Filistin davasının gündemde tutulması bazılarının Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarma ve komplo kurma çabalarını boşa çıkaracak” dedi.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Düşmanlar, İslam dünyasında Filistin’in unutulması için elinden geleni yapıyor. Ama Müslüman milletler Kudüs’ü unutmayacaktır” ifadelerinde bulundu.

Hizbullah’ın Filistin halkını savunmaya devam edeceğini vurgulayan Nasrullah, “Tehditler, savaşlar, komplolar ve baskılar bizi amaçlarımızı düşünmekten alıkoyamaz. Biz canımızla, malımızla Filistin’i savunacağız” dedi.

Hasan Nasrullah, “İsrail’le ilişkileri normalleştirmek ümmetiğimizn kabul ettiği bir şey değildir. Biz bugün her zamandan daha çok Filistin ve Kudüs’ün özgürleştirilmesini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Seyyid Hasan Nasrullah, ayrıca “Dünya Kudüs Günü, Rahmetli İmam Humeyni’nin bize bıraktığı mübarek mirasıdır” dedi.