Hizbullah lideri, Beyrut'taki patlama olayını değerlendirdi

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bu akşam yaptığı konuşmada gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Nasrullah, "Aslında Beyrut’taki olaydan birkaç gün önce, sınır çatışmaları ile Refik Hariri davası ile ilgili konular hakkında konuşma yapacaktım" dedi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara Allah’tan acil şifalar dileyen Nasrullah, “Gerçek şu ki, bu hadise Lübnan'ın çağdaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydı ve umarım çok yakında tehlikeli sonuçlarının üstesinden gelebiliriz” ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri, partisinin bu krizi aşmak için hükümete tam destek sağlamaya ve patlama sonucu evsiz kalan ailelere yardıma hazır olduğunu söyledi.

Bazı Arap medyasının olayla ilgili Hizbullah’a yönelik karalama ve suçlama kampanyası başlattığını belirten Hasan Nasrullah, bazı medya kuruluşları ile siyasilerin bu facianın Hizbullah’a ait silah deposunda yaşanan patlama sonucu gerçekleştiğini iddia ettiğini söyledi.

Seyyid Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların amacı Lübnan halkını Hizbullah'a karşı kışkırtmaktı. Amaç Hizbullah'ı karalamaktı. Bu iddialar Hizbullah'a karşı yapılan en büyük zulümdü. Burada Beyrut limanında Hizbullah'a ait her türlü silah ve patlayıcı madde deposunun varlığını açık bir şekilde reddediyorum. Hizbullah, Beyrut limanında hiçbir zaman böyle bir depoya sahip değildi.

Beyrut olayının ardından Hizbullah'ın da bu acı çeken ulusun bir parçası olduğunu belirtmek isterim. Bu tür kin dolu sözlere daha önce de tanık olmuştuk."

Hizbullah'ın Beyrut limanından sorumlu olduğu yönündeki iddiaları reddeden Nasrullah, “Bunun gerçeği yansıtmadığını söylemeliyim. Beyrut limanında yetki sahibi değiliz ve bu limanda neler depolandığını da bilmiyoruz. Hizbullah Hayfa limanı hakkında Beyrut limanından daha çok şeyler biliyor olabilir, çünkü bu caydırıcılık denklemimizin bir parçasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu olayın siyasi amaçlar için kullanıldığını anlatan Nasrullah, “Biz şu anda siyasi ve mezhepsel bir hesaplaşmanın zamanı olmadığına inanıyoruz. Bu büyük olayı inceleme ve soruşturma sırasında herhangi bir şeyin örtbas edilmesine veya herhangi bir kişinin suçluları desteklemesine izin vermemeliyiz." diye konuştu.

Hükümete seslenen Hasan Nasrullah, "Olayın nedeni belirlenmeli ve suçun failleri adalete teslim edilmeli. Lübnan hükümetinden bu konuyu kararlılıkla ele almasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

"Bugüne kadar, birçoğu Lübnan'da bir iç savaş başlatmaya çalıştı, ancak her zaman başarısız kaldılar." diyen Lübnan Hizbullah Hareketi lideri, savaşseverlerin bundan sonra da amaçlarına ulaşmayacağını dile getirdi.