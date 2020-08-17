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17 Ağu 2020 22:04

Seyyid Hasan Nasrullah, Muharrem ayı hakkında konuştu

Seyyid Hasan Nasrullah, Muharrem ayı hakkında konuştu

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bütün dünyayı saran koronavirüs salgını sırasında Muharrem ayında yapılacak etkinlikler hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, bugün akşam saatlerinde  Muharrem ayı hakkında bir konuşma yaptı.

Seyyid Hasan Nasrullah, “Koronavirüsün yayılmasını görmezden gelmek, kasıtlı bir cinayet gibi ve dini açıdan da büyük bir günah olarak görülüyor. Korona salgınıyla karşı karşıya olan bir ülkede yas töreni yapmak isteyen herkes sağlık protokollerini tamamen yerine getirmelidir” dedi.

Hasan Nasrullah, “Halkı medya kuruluşları yoluyla yapılacak matem törenlerine dikkat etmeye çağırıyorum. Matem törenleri aile içinde de yapılabilir. Böyle yaparak Lübnan'ı da koruyoruz. Çünkü sağlık protokollerine dikkat etmeden etkinlikler yapılırsa salgın daha da yayılarak sonuçta tüm Lübnan halkına zarar verilebilir” ifadelerinde bulundu.

Bu sene Aşura günü yürüyüşlerinin de yapılmayacağını belirten Nasrullah, tüm Lübnan halkını sağlık tavsiyelerine uymaya çağırdı.

News Code 1888500

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