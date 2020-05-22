Filistin denizden nehire kadar Filistinlilere ait

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Dünya Kudüs Günü münasebetiyle bir konuşma yaptı.

İsrail rejimini "gayri meşru, gaspçı ve işgalci bir rejim" olarak nitelendiren Nasrullah, "Bu rejimin hayatta kalması anlamsızdır. İşgal altındaki topraklara getirenler kendi ülkelerine dönmeleri gerekiyor. Aslında bir fesat mikrobu olan Siyonist Rejim’in meşruiyeti yoktur. Bu rejim mutlak bir kötülüktür" dedi.

Nasrullah, "Ne yaptırımlar, ne savaş, ne de siyasi ve ekonomik baskılar Hizbullah'ın Filistin tutumu ve bu yöndeki direnişini değiştiremez" ifadesini kullandı.

Filistin'in denizden nehire kadar Filistinlilere ait olduğunu anlatan Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Gerçek şu ki, Filistin'in kurtuluşu öncelikle Filistinlilerin kendilerinin sorumluluğundadır, ancak Müslümanların bu konuda sorumlu olmadığı anlamına gelmez. Herkesin bu hususta bir görevi ve sorumluluğu vardır ve bu yönde hareket etmelidir."

“Hiçbir Filistinli veya Filistinli olmayanlar Filistin’deki topraklarının bir kısmını Siyonistlere devretme hakkına sahip değildir. Sebebi gayet basit: Filistin’deki kutsal değerler tüm İslam Ümmeti'ne ait” diyen Hizbullah lideri, işgal altındaki Filistin toprakları ile Kudüs'ü kurtarmanın tek yolunun direniş olduğuna dikkati çekti.

Kudüs’ü özgürleştirme mücadelesi hakkında Nasrullah, şu açıklamalarda bulundu:

"Kudüs'ü özgürleştirme savaşı bir, iki veya üç yıldan fazla sürmeyecek ve zafere ulaşmak uzun zaman alabilir. Bu yönde Allah yolunda savaşan mücahitlerin safında umutsuzluk ve umutsuzluk olmamalı. İşgal altındaki Filistin topraklarının özgürlüğüne karşı silahlı direnişe inanıyoruz."

Filistinlilerin haklarının zaman ilerlledikçe ortadan kalkmayacağını vurgulayan Seyyid Hasan Nasrullah, "Siyonist rejim Filistinlilerin haklarını yağmaladı ve tüm dünya bu yağmayı tanısa bile, onu tanımayacağız" açıklamasını yaptı.

Ana düşmanın ABD olduğunu belirten Nasrullah, “Şu anda savaştığımız gerçek düşman Amerika Birleşik Devletleri. ABD, politikalarını tüm ülkelere empoze etmek için Siyonist Rejim’i bölge ülkelerine dayatmaya çalışıyor. Günümüzde bazı ülke liderlerinin Siyonist Rejim'le dostane ilişkiler kurup Filistinlilere baskı yapma yoluna başvurduğuna tanık oluyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Hizbullah Hareketi lideri İran'la ilgili şunları konuştu:

"Bugün İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı en büyük baskı ve yaptırımlar uygulandığına tanık oluyoruz. Bu baskılar ve yaptırımların temel nedeni aslında İran'ın direniş ekseninde önemli rol almasıdır. Siyonist Rejim'in İran ve ABD arasında çatışma yaratma çabası başarısız olmuştur."