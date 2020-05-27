https://tr.mehrnews.com/news/1886751/ 27 May 2020 15:32 News Code 1886751 Video Video 27 May 2020 15:32 Cristiano Ronaldo'nun attığı en iyi 10 gol Dünyanın dört bir yanında seveni olan Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde attığı en güzel ve en iyi 10 gol. indir 42 MB News Code 1886751 Ekler Spor Futbol Futbol maçı Ronaldo Bu videoda Cristiano Ronaldo'dan İlgili haberler Ronaldo sahalara döndü Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ücreti, maaş sınırından muaf! Mourinho'dan Messi ve Ronaldo açıklaması! Neymar'dan koronavirüsle mücadeleye 1 milyon dolar bağış Koronavirüs, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!
yorumunuz