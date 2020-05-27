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27 May 2020 15:32

Cristiano Ronaldo'nun attığı en iyi 10 gol

Cristiano Ronaldo'nun attığı en iyi 10 gol

Dünyanın dört bir yanında seveni olan Cristiano Ronaldo'nun kariyerinde attığı en güzel ve en iyi 10 gol.

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News Code 1886751

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