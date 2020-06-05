Ronaldo Instagram gelirinde de zirveyi bırakmadı

Hürriyet yazarlarından Efkan Bucak'ın derlediği habere göre, Pandemi döneminde evlerinde kalan sporcular sosyal medyada daha çok paylaşım yaparken bunlardan bazıları da ‘sponsorlu’ydu. Birçok sporcu ününe ve takipçi sayısına göre reklam ve ona göre para aldı. En çok takipçisi olan sporcu durumundaki Cristiano Ronaldo haliyle en çok kazanan isim oldu.

Dünyaca ünlü veri şirketi Attain’in son araştırmasına göre 12 Mart-14 Mayıs arasında 4 sponsorlu paylaşım yapan Portekizli futbolcu 2.094.784 Euro (Yaklaşık 16 milyon TL) kazandı.