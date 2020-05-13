Juventus'ta Cristiano Ronaldo'nun ücreti, maaş sınırından muaf!

İtalyan devi Juventus, corona virüs salgınının ekonomik etkileri kapsamında maaş sınırlamasına giden takımlardan oldu. Fakat yapılması planlanan sınırlamanın Cristiano Ronaldo gibi yıldızları vurması beklenmiyor.

Juventus, belirlenen sınır doğrultusunda gelecek sezondan itibaren haftalık maksimum 151 bin Pound değerinde sözleşmeler yapmayı planlıyor. Corriere di Torino'nun haberine göre bu, takımın finansal anlamda güçlü kalmasını sağlayacak bir hamle.

Transferde işini zorlaştırabilir

Juventus'un belirlediği sınır, büyük yıldızları kadrosuna katması adına bir engel teşkil edebilir. Alınan kural, Pogba transferinde İtalyan devini sıkıntılı bir duruma sokabilir.

Eski yıldızlar etkilenmiyor

Mevcut kadroda belirlenen sınırın üzerinde Cristiano Ronaldo, Aaron Ramsey, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain ve Adrien Rabiot gibi isimler yer alıyor. Bunlar maaş sınırına takılmadan kontratlarını tamamlayabilecekler.

Belirlenen sınır haftada 151 bin Pound iken Cristiano Ronaldo, şu andaki sözleşmesiyle haftada 522 bin Pound, yılda 7.9 milyon Pound kazanmakta.

Ücret erteleme ile tasarruf

Ayrıca Juventus, corona virüs salgını sürecinde oyuncularla 4 aylık bir maaş ertelemesi konusunda anlaşarak Ağustos ayına kadar 80 milyon Pound'luk bir tasarruf sağladı. Bu miktarın oyuncuların devam eden sözleşmelerinde ilerleyen sezonlara yayılarak ödenmesi bekleniyor.

Kaynak: Fanatik