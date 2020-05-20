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20 May 2020 12:31

Ronaldo sahalara döndü

Ronaldo sahalara döndü

Cristiano Ronaldo uzun bir aranın ardından tekrar sahalarda. Portekizli futbolcu 14 günlük karantina sürecini tamamladı ve Juventus ile ilk antrenmanına çıktı.

Cristiano Ronaldo 10 haftalık aranın ardından futbola döndü. 35 yaşındaki futbolcu 9 Mart tarihinde ailesiyle ülkesine gitmişti.

4 Mayıs'ta İtalya'ya dönen Ronaldo, Torino kentindeki evinde 14 günlük karantina sürecini tamamladı.

Medikal testlerden geçen yıldız futbolcu takımla ilk çalışmasını yaptı. Antrenmanda sosyal mesafe kuralına dikkat edildiği görüldü.

Cristiano Ronaldo en son 8 Mart'ta Juventus'un İnter'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giymişti.

Seria A'da maçların 13 Haziran'dan itibaren oynanması bekleniyor.

Kaynak: TRT Spor

News Code 1886608

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