Koronavirüs, Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı!

Dünya çapından 2 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Avrupa'da da yeni koronavirüs Covid-19 vakasının görüldüğü ülkelerin sayısı artıyor. Bu kıtadaki vakaların da doğrudan İtalya'daki salgınla bağlantılı olduğu görülüyor.

İtalya’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından bu hafta Lombardiya ve Veneto bölgelerinde oynanacak bazı maçlar ertelendi.

Salgın tehlikesi İtalya’da internet ortamına da yayıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle paniğe kapılan İtalyanlar artık Google’de Juventus yıldızı Cristiano Ronaldo’yu aramıyor. İtalyanların arama motoru Google’deki aramaları çoğu koronavirüsle ilgili.

İtalya Serie A'da Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, "Yılın En İyi Futbolcusu" seçilmişti.