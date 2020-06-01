  1. Spor
1 Haz 2020 14:03

Michael Jordan, George Floyd cinayetini kınadı

Michael Jordan, George Floyd cinayetini kınadı

NBA'in efsane isimlerinden Michael Jordan, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini kınadı.

Oynadığı 15 sezonda 6 şampiyonluk yaşayan 57 yaşındaki eski basketbolcu Jordan, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Derin bir üzüntü, acı ve kızgınlık içindeyim. Herkesin acısını ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ülkemizdeki beyaz olmayanlara karşı kökleşmiş şiddet ve ırkçılığa hesap soran insanları destekliyorum. Bıktık artık." ifadesini kullandı.

Jordan, "Tek ses halinde liderlerimize kanunları değiştirmesi için baskı uygulamalıyız ya da sistematik değişim sağlamak için oy hakkımızı kullanmalıyız." açıklamasını yaptı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan George Floyd, beyaz bir polisin sert müdahalesi sonucu boğularak öldürülmüştü.

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News Code 1886847

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