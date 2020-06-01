Michael Jordan, George Floyd cinayetini kınadı

Oynadığı 15 sezonda 6 şampiyonluk yaşayan 57 yaşındaki eski basketbolcu Jordan, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Derin bir üzüntü, acı ve kızgınlık içindeyim. Herkesin acısını ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ülkemizdeki beyaz olmayanlara karşı kökleşmiş şiddet ve ırkçılığa hesap soran insanları destekliyorum. Bıktık artık." ifadesini kullandı.

Jordan, "Tek ses halinde liderlerimize kanunları değiştirmesi için baskı uygulamalıyız ya da sistematik değişim sağlamak için oy hakkımızı kullanmalıyız." açıklamasını yaptı.

ABD’nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde elleri kelepçelenerek yüz üstü yere yatırılan George Floyd, beyaz bir polisin sert müdahalesi sonucu boğularak öldürülmüştü.

AA