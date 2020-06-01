Donald Trump, korkudan gizli sığınağa kaçtı

Minneapolis kentinde başlayan ve başkent Washington'a sıçrayan gösteriler sonrası gizli servis, Beyaz Saray'ın önüne kadar yaklaşan protestolar sonrası Trump'ı gizli bölmenin olduğu yere götürdü.

AP'ye konuşan Cumhuriyetçi bir senatör, şimdiye kadar protestoların en şiddetlisi olarak kayda geçen cumartesi akşamı sığınağa götürülen Trump'ın sığınakta yaklaşık bir saat geçirdiğini söyledi. Trump'ın sığınağa götürüldüğü ismi açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi tarafından da doğrulandı.

Trump, cumartesi günü Twitter üzerinden paylaştığı mesajda protestocular için, "Beyaz Saray’ın çitlerini aşsalardı hayatımda gördüğüm en saldırgan köpeklerle ve en uğursuz silahlarla karşılaşacaklardı" ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan protestoları şiddete dönüştürmekle suçladığı ANTIFA grubunun terör örgütü olarak tanınacağını duyuran ABD Başkanı, attığı tweetlerde göstericilerle Beyaz Saray'ın önünde karşı karşıya gelen gizli servis elemanlarını överken, Demokrat Partili belediye başkanları ve valileri ise göreve çağırdı.

11 Eylül saldırıları sırasında Beyaz Saray'da olan eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney, kaçırılan uçaklardan birinin Beyaz Saray'ı hedef alması endişesiyle sığınaya götürülmüştü.

Kaynak: Euronews